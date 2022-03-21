وحشية أميركا في العراق فاقت بكثير ما تقوم به روسيا في أكرانيا - سعيد مضيه

2022/03/21 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه المسئولون عن غزو العراق ، مجرمو حرب ..



يعاقبون روسيا-2 كان هيدجز قد نشر مقالا تتبع فيه زحف حلف الأطلسي شرقا، مع تسليح أكرنيا والسعي لضمها الى الناتو ، الأمر الذي كاد أن يفضي لخنق روسيا ؛ وردا على عدوانية الناتو قامت روسيا بالخطوة المضادة لكسر الحصار الخانق .



جريا على التقليد الإعلامي الأميركي برفض تبرير تصرفات العدو وصم هيدجز بالعمالة لبوتين، تعرض هيدجز لجملة انتقاد لاذعة ؛ فكتب مقالة جرم ......





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