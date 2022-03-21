القبض على متهمين اثنين بقضايا المخدرات في بغداد

2022/03/21 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين اثنين بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات في بغداد.ذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن طريق تنفيذ إحدى […]

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