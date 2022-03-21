أميركا تقر بارتكاب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد “الروهينغا”

2022/03/21 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلصت بشكل رسمي إلى أن العنف الذي ارتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في خطوة يقول مؤيدوها إنها يجب أن تعزز الجهود لمحاسبة المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار الآن.وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة “رويترز” (لم تسمهم)؛ إن […]

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