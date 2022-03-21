كرة أمانة بغداد تعسكر في أربيل استعداداً للمباريات المقبلة

2022/03/21 | 11:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار

أكد مشرف فريق أمانة بغداد لكرة القدم أنَّ فريقه دخل معسكراً تدريبياً في محافظة أربيل لمدة ثمانية أيام يخوض من خلاله مباريات عدة مع اندية الدوري الكردستاني ومع فريق اربيل وكان مقرراً مواجهة فريق زاخو الذي اعتذر اخيراً لامور ادارية.

وقال احمد عزت الموسوي لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاثنين ، أن " المعسكر كان مفيداً للغاية، إذ تمَّ تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباريات الدوري بعد معاناته في مباريات المرحلة الأولى " ، مضيفاً، أنَّ " الفريق سيدخل بشكل مغاير في قادم المباريات لاسيما أن مستوى الفريق لم يكن مقنعاً في مبارياته السابقة ".

واشار الموسوي الى أنَّ " الجهاز الفني وقف على الأخطاء وصحح من بعض الأمور ويمر الآن بمرحلة جيدة جداً وسيكون رقماً صعباً من جديد في الدوري العراقي الممتاز ".

وبين الموسوي، أنَّ " أمانة بغداد سيدخل بطولة الكأس بشكل مغاير من حيث الأداء وطريقة اللعب بعد اكتمال وصول اللاعبين المحترفين وعودة المصابين ، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين ونسعى للابتعاد من مناطق الهبوط ".

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