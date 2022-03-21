لاعب عراقي في طريقه للاحتراف بنادي الاهلي المصري

2022/03/21 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق:بغداد

تترقب الاوساط الكروية صفقة لضم صخرة الدفاع العراقي سعد ناطق الى نادي الاهلي المصري، بحسبما تحدث وليد المرشدي وكيل اللاعب سعد ناطق نجم نادي الشرطة.

وقال المرشدي، في تصريحات تلفزيونية: ”عرضت اللاعب على أمير توفيق ولكن لم يعطني الموافقة النهائية ونحن في مرحلة مفاوضات بناء على المركز المطلوب في الأهلي“.

وأضاف: ”اللاعب مرتبط مع الشرطة ولكن فيه بند إنه يكون حرا لو فريق خارج العراق، وهناك بالفعل أندية أخرى في مصر تريد التعاقد مع سعد ناطق لكنه يريد اللعب في أحد أندية القمة“.

وتابع: ”وسعد ناطق كان قريبا من الأهلي السعودي الموسم الماضي ولكن لم تتم المفاوضات بنجاح، وبعد الإصابة الأخيرة لبدر بانون عرضته على الأهلي المصري وقلت أكيد الفريق محتاج تدعيم قوي في الدفاع، وسعد لاعب قوي في مركزه“.

وشدد: ”مع نهاية الموسم سيكون هناك مفاوضات أخرى واللاعب مرحب جدا بالانضمام للأهلي وهذا شرف كبير له، واللاعب مميز جدا ويكون إضافة قوية للفريق الأحمر“.

وأتم: ”اللاعب الآن في معسكر منتخب العراق ولعب مباراة ودية ضد زامبيا قبل أيام“.

ويبلغ سعد ناطق من العمر 28 عاما، ولعب 31 مباراة دولية مع منتخب العراق منذ عام 2015 وحتى الآن، كما لعب لنادي العربي القطري من قبل، وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف دولار، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأصيب المدافع المغربي بدر بانون، نجم الأهلي المصري، بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2021، ما تسبب له في مضاعفات والتهابات في عضلة القلب وهو يحتاج لفترة راحة سلبية طويلة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات.

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