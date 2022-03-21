خبير إسرائيلي: الهجمات الإيرانية ضدنا ستزداد بعد ضربة أربيل

2022/03/21 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر الخبير الإسرائيلي “تسفي يحزكيلي”، من ان الهجمات الإيرانية ستزداد ضد المصالح الصيهوينية بعد الضربة الأخيرة التي وجهها الحرس الثوري ضد منشآت للموساد الإسرائيلي في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.وقال يحزكيلي في حوار مع صحيفة معاريف، إن “الفترة المقبلة ستشتد فيها الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، وستتم كتابة المزيد من الدراسات التي تكشف كيف […]

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