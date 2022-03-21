2022/03/21 | 11:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bm8nxyDgm2k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | بياع الورد .. فقرة خاصة بعيد الأم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | بياع الورد .. فقرة خاصة بعيد الأم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).