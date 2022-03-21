عملة عراقية نادرة تُباع بمبلغ 39 ألف دولار في بريطانيا

2022/03/21 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة - ياسمين الشافي

كشف موقع "coin world” ، اليوم الاثنين ، عن ورقة نقدية عراقية من فئة 100 دينار بيعت في مزاد في لندن مقابل 29760 جنيه إسترليني ، اي ما يعادل 39,161 دولارًا.

وبحسب تقرير الموقع الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، فأن" العملة النادرة صدرت عام 1942 ، وتحتوي على صورة للملك فيصل الثاني عندما كان طفلاً".

واضاف انها "ربما تتفوق على التقدير المقدر بـ 10000 جنيه إسترليني إلى 15000 جنيه إسترليني"

ووفقًا لـ Coinworld ، فقد تم شراؤها من قبل "جامع للنقود الورقية والعملات المعدنية العراقية".

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