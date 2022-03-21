المنتخب الوطني يخوض وحدة تدريبية مغلقة في بغداد

2022/03/21 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يخوضُ المنتخب الوطني العراقيّ لكرةِ القدم وحدةً تدريبيةً مسائية اليوم الاثنين استعداداً لمواجهةِ الإمارات ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022، وستكون مُغلقةً وبعيداً عن وسائل الإعلام.وخاض المُنتخب الوطني، وحدةً تدريبيّة صباحية في قاعةِ الجم الخاصة بمقرّ الإقامة اقتصرت على تمارين القوةِ المميزة بالسرعةِ بإشراف مدرب اللياقة البدنيّة سردار محمد.ومن المؤمل أن […]

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