دولة القانون: لقاء المالكي بالسفير التركي كان لغرض الاحتجاج على تدخل انقرة

2022/03/21 | 11:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو ائتلاف دولة القانون صباح البزوني، الاثنين، عن كواليس لقاء زعيم الائتلاف نوري المالكي بالسفير التركي اول امس، مبينا ان المالكي ابلغ السيفر رفض القوى السياسية تدخلات بلاده في الشأن السياسي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البزوني في حوار تابعته /المعلومة/، إن “لقاء رئيس الائتلاف نوري المالكي […]

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