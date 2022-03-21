العصيان المدني – هنري ثورو - محمد زكريا توفيق

2022/03/21 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هو هنري داود ثورو؟ولد هنري داود ثورو في 12 يوليو 1817، في كونكورد، أحد أحياء مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس.



عاش معظم حياته في نفس المدينة ومات هناك عام 1862.



والده، كان صانع أقلام رصاص يدعى جون ثورو.رزق الأبوان بثلاثة أطفال آخرين بالإضافة إلى هنري.



في عام 1821، انتقلت العائلة إلى بوسطن، حيث عاشوا حتى عام 1823.



تذكر ثورو في وقت لاحق زيارة قامت بها العائلة إلى بركة والدن، "والدن ......





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