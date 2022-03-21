بعد تصريحات ماكنزي.. الكناني: من حق المقاومة الشرعي استهداف الأميركان

2022/03/21 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر الخبير الأمني حسين الكناني , الاثنين , تصريح قائد القوات المركزية الامريكية فرانك ماكينزي بشان مخاوفه من استهداف القوات الامريكية اعتراف صريح بتواجد قوات قتالية في العراق، مؤكدا أن من حق المقاومة الشرعي استهداف تلك القوات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الكناني في تصريح […]

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