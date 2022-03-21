وصول دفعة من الحنطة المستوردة الى ذي قار 

2022/03/21 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … أعلنت إدارة سايلو الناصرية ، اليوم الاثنين، عن وصول دفعة من الحنطة المستوردة الى محافظة ذي قار.وذكرت الإدارة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “الدفعة الاولى من الحنطة المستوردة وصلت صباح اليوم، المخازن الرئيسية في سايلو الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار”.وأشارت الى ان ” كمية الحنطة المستوردة ستدعم […]

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