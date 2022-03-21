الإعلام الأمني تعلن استشهاد جندي وإصابة شرطي بعملية اعتقال مطلوب في بغداد

2022/03/21 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن استشهاد جندي وإصابة شرطي خلال عملية اعتقال مطلوب في بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة مشتركة أجرت عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف البيان أنه "اثناء عملية إلقاء القبض فتح المجرم النار على القوة المنفذة للواجب مما ادى الى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي"، مشيراً الى أنه "تم قتل هذا المطلوب بعد الاشتباك معه من قبل القوات الأمنية".

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