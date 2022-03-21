عالية نصيف: 75 ألف أجنبي يعملون في شركات النفط بجنوب العراق

2022/03/21 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت النائبة عالية نصيف من تزايد

أعداد الأجانب العاملين في الشركات

النفطية في الجنوب في ظل وجود مئات آلاف

الخريجين العاطلين عن العمل، مطالبة

رئيس الوزراء ووزيري النفط والعمل

والشؤون الاجتماعية بإعادة

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