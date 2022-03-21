العراق يشارك في البطولة العربية للجودو بالأردن

2022/03/21 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للجودو، اليوم الاثنين، أن المنتخب الوطني سيشارك في البطولة العربية في العاصمة الأردنية عمان.وذكر الاتحاد في بيان أن “يوم غد الثلاثاء سيغادر وفد المنتخب العراقي للجودو الى العاصمة الاردنية عمان استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للجودو لأندية ومنتخبات الرجال والسيدات والشباب والأشبال بصالة الارينا بجامعة عمان الأهلية في العاصمة […]

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