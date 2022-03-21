الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي: إيران تحاصرنا في البر والبحر

2022/03/21 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اطلق المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “آفي بنياهو”، تصريحات لافتة بشأن تزايد المخاطر الإيرانية على الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان إيران باتت تحاصرنا في البر والبحر.وقال بنياهو في مقال بصحيفة معاريف الإسرائيلية، إن “مخاطر المواجهة الإسرائيلية الوشيكة مع إيران أنها باتت أكثر علنية وخطورة، رغم أن هذه الحرب لم تتلق بعد إعلانا […]

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