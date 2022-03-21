صحيفة الملك السومرية توثق تاريخ الأرض على مدار 400 ألف سنة

2022/03/21 | 12:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمانية ملوك سومريين حكموا سومر مايقرب ربع مليون سنة.

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