طقس العراق يشهد تساقط أمطار متفاوتة وانخفاض في درجات الحرارة

2022/03/21 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تساقط أمطار بشكل متفاوت مع انخفاض في درجات الحرارة في العراق خلال الأيام المقبلة.

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