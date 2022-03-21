بيان رسمي يكشف تفاصيل مداهمة مطلوب ومقتله شرقي بغداد

2022/03/21 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تفاصيل مداهمة مطلوب ومقتله شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة تجري عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد".وأضافت الخلية انه "اثناء عملية إلقاء القبض فتح هذا المجرم النار على القوة المنفذة للواجب مما ادى الى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي كما تم قتل هذا المطلوب بعد الاشتباك معه من قبل القوات الأمنية".

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