فرانس برس: تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين

2022/03/21 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

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تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 133 شخصا اليوم الإثنين، في جنوب غرب الصين، على ما نقل التلفزيون العام بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

وأفاد تلفزيون “سي سي تي في” أن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما “تسبب بحريق” جبلي، مشيرة إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

المصدر: AFP

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