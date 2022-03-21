تتبنى طريق الحرير ... محمد التميمي امينا عاما لحركة العهد الجديد

2022/03/21 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مجلس الشورى لـ (حركة العهد الجديد)، اليوم الاثنين، انتخاب، محمد التميمي، امينا عاما للحركة، باجتماع عدد أعضاء المجلس الحاضرين.

ونقل بيان للحركة، تلقته (بغداد اليوم)، عن التميمي تأكيده بـ "الالتزام بالثوابت الوطنية، والعمل على المساهمة بالنهوض بواقع العراق الى الأفضل، والالتزام بالنظام السياسي العراقي، والوقف بوجه كل المشاريع المعادية للعراق وشعبه".

وأضاف التميمي، ان "حركة العهد الجديد تؤمن بحرية الشعب العراقي وتقرير مصيره، وحقه في مقاومة المحتل، ومواجهة كل الاجندات الداخلية والخارجية التي تريد الاضرار بالعراق، مشيرا الى ان "الحركة سوف تعمل من خلال وجودها في مجلس النواب، على رعاية مصالح الشعب العراقي، والمساهمة بتشريع القوانين النافذة التي تخدم تطلعاته وتحقق رغباته، مؤكدا، ان "مصالح الشعب العراقي تقف في المرتبة الأولى من تطلعات وواجبات الحركة، التي تؤمن بضرورة تغيير النهج السلبي ووضعه في آفاق جديدة بالانسجام مع القانون والدستور العراقي".

وأشار، الى ان "الحركة تتبنى وبقوة انجاز مشروع طريق الحرير، وتعتبر ان هذا الامر يتعلق بالمستقبل المشرق للشعب العراقي، كونه مصدرا اقتصاديا كبيرا يعادل مصادر وموارد العراق المتمثلة بالثروات النفطية، ومن شانه اخراج الاقتصاد العراقي من المفهوم الريعي المحفوف بالمخاطر".

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