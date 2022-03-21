جستن ميرام في طريقه إلى بغداد

2022/03/21 | 12:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجه لاعب ريال سولت ليك الأميركي، جستن ميرام إلى العاصمة بغداد، للالتحاق بوفد المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم.ومن المؤمل أن يلتحق ميرام بوفد المنتخب الوطني مساء اليوم، فيما سيلتحق مهند جعاز فجر يوم غد الثلاثاء.وسبق وأن التحقَ زيدان إقبال وعلي الحمادي بوفدِ المنتخبِ الوطني بعد وصولهما في […]

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