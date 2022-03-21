2022/03/21 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي، الاثنين، مطلوبا وفق المادة ٤ إرهاب في محافظة كركوك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القوة تحركت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم اعتقال المطلوب الصادر بحقه مذكرة اعتقال داخل معارض قضاء الحويجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعتقل مطلوبا بتهمة الإرهاب في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعتقل مطلوبا بتهمة الإرهاب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).