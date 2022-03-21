ضبط اربع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر

2022/03/21 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط اربع عجلات دون الموديل المسموح باستيراده في ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان، أن “مفارزها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة ومن خلال تنسيق العمل مع مركز شرطة الكمرك من ضبط 4 عجلات مختلفة الانواع دون الموديل المسموح بالاستيراد”، مبينة […]

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