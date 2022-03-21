منتخب الصالات يعسكر في طهران استعداداً للبطولة الآسيويّة

2022/03/21 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمّارأكَّد المنسِّق الإعلامي لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات سيف المالكي، أنَّ تدريبات منتخبنا الوطني بمعسكره المقام في طهران تجرى بشكلٍ يوميٍّ وعلى وحدتين: صباحيَّة، ومسائيَّة، تحت إشرف المدرِّب محمد ناظم والطاقم الإيراني، إضافة إلى وجود المدرِّب حسين عبد علي .وقال المالكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقيَّة ( واع ) ، اليوم الاثنين ، أنَّ " منتخبنا الوطني تغلَّب على منتخب طهران بثلاثةِ أهدافٍ لهدفين،إذ قدَّم أداءً مميزاً رغم إشراكِ المدرِّبِ جميعَ اللاعبينَ؛ على سبيل التجربة".وأضاف المالكي، أنَّ " المنتخبَ سيخوضُ مباراتينِ مع منتخبِ لبنانَ وبعدها سيغادرُ إلى دبي للدخول بمعسكرٍ تدريبيٍّ ثانٍ، إذ من المرجح له أنْ يتضمَّن إقامةَ مباراة مع منتخب السعوديَّة وأخرى أمام سلطنة عُمان قبْلَ الدخول في منافسات البطولة ".وبيَّن المالكي، أنَّ " منتخبنا الوطني جاهزٌ للمنافسة بفضلِ نوعيَّةِ اللاعبين الموجودين وأغلبُهم من الشباب، إلى جانب اللاعبين ذوي الخبرة من أجل تحقيق إنجازٍ والتأهل إلى نهائيَّات آسيا التي ستقام في الكويت نهاية العام الحالي".

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