2022/03/21 | 12:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاثنين، عن قرب عقد اجتماع مهم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار لحسم ملف اختيار رئيس الجمهورية الجديد.وقال الهلالي، في حديث لـوكالة ايرث نيوز، ان “الساعات المقبلة سوف تشهد عقد اجتماع مهم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعدد من قادة الإطار […]

ظهرت المقالة لحسم ملف رئيس الجمهورية..



اجتماع مرتقب بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي اليوم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحسم ملف رئيس الجمهورية.. اجتماع مرتقب بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي اليوم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحسم ملف رئيس الجمهورية.. اجتماع مرتقب بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).