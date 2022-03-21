2022/03/21 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام رسمية أن طائرة تابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز"، وعلى متنها 133 شخصا، تحطمت قرب منطقة جبلية في جنوب الصين، الاثنين، أثناء رحلة من مدينة "كونمينغ" إلى "قوانتشو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين.. تحطم طائرة "بوينغ" على متنها 133 شخصا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين.. تحطم طائرة "بوينغ" على متنها 133 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).