2022/03/21 | 12:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UK9BgHq8Sc0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاء السيلاوي نائب الأمين الخاص للمزار والحديث حول قصة تعريف نسب الشريفة بنت الحسن ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاء السيلاوي نائب الأمين الخاص للمزار والحديث حول قصة تعريف نسب الشريفة بنت الحسن ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).