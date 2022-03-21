الصوفي يكشف عن “العقبة الرئيسية” في مفاوضات تشكيل الحكومة

2022/03/21 | 12:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو ائتلاف دولة القانون، احمد الصوفي، اليوم الاثنين، عن العقبة الرئيسية بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري في مفاوضات تشكيل الحكومة.وقال الصوفي لوكالة ايرث نيوز، إن “العقبة الرئيسية بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري في مفاوضات تشكيل الحكومة هي تحديد الكتلة الاكبر”٫ مبينا اننا “في الاطار التنسيقي منذ اليوم الاول نقول اننا في […]

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