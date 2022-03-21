واشنطن تؤكد أن المجلس العسكري في بورما ارتكب إبادة جماعية ضد الروهينغا

2022/03/21 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفراد من الروهينغا في مخيم “ثيت كاي بيين” في سيتوي بولاية راخين، في 5 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب واشنطن (أ ف ب) – اعتبرت الولايات المتحدة أن العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفق ما اعلن مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس […]

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