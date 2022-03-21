المرور توضح بشأن الغرامات: يمكن تقسيطها

2022/03/21 | 12:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت يوم التقديم على تقسيط الغرامة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت مديرية المرور العامة عن إمكانية تقسيط الغرامات المرورية عبر طلب يقدم كل يوم أربعاء.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، ياس خضير للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "يمكن الاستعلام عن الغرامات المترتبة على كل مركبة عن طريق الموقع الالكتروني الذي يحدث مرتين في كل شهر، أو بمراجعة دوائر المرور للاستعلام المباشر".

وأضاف خضير أنّ "هناك طلبات لتقسيط الغرامات تقدم في كل يوم أربعاء أثناء المقابلات حيث يوعز مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي بالموافقة على تقسيط الغرامات بما يصل إلى ثلاثة اقساط، علمًا أنه لا يمتلك صلاحية إلغاء الغرامة".

وبيّن أن "المركبة تبقى محجوزة لحين تسديد المبلغ، كما أنه لا يمكن تحويل ملكيتها إلا بعد سداد الغرامات".

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