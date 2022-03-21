تشافي يدخل قائمة تاريخية بعد الرباعية أمام الملكي

2022/03/21 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قاد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فريقه لفوز عريض أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 4-0، أمس الأحد، في معقل الملكي “سانتياغو برنابيو”، ضمن مباريات الجولة 29 بالدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل رباعية برشلونة بيير إيميريك أوباميانغ (هدفان)، ورونالد أراوخو وفيران توريس.ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن تشافي أصبح ثالث مدرب لبرشلونة عبر التاريخ يفوز في […]

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