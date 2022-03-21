2022/03/21 | 12:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BDKCWwuQDPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي بابل يهنئون الشعب الكوردي بمناسبة عيد نوروز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهالي بابل يهنئون الشعب الكوردي بمناسبة عيد نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).