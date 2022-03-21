2022/03/21 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت CNN على وصول نادر إلى الخطوط الأمامية في قتال أوكرانيا لاستعادة خيرسون - المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية.تقرير مراسل CNN نك باتون والش ينقل لكم المشهد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في وصول نادر.. كاميرا CNN ترصد آثار معركة خيرسون ومحاولة أوكرانيا استعادتها من الروس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في وصول نادر.. كاميرا CNN ترصد آثار معركة خيرسون ومحاولة أوكرانيا استعادتها من الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).