وصفة أينشتاين للسعادة  - حنان بديع

2022/03/21 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع احتفى عالمنا الأسبوع الماضي باليوم العالمي للسعادة الذي يوافق 20مارس من كل عام، وقد جاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم بإيعاز من "جيميإليان" مستشار الأمم المتحدة، لإلهام الناس جميعاً حول العالم للاحتفالبالسعادة في يوم مخصص لها، وتعزيز حركة السعادة العالمية،واختار جايمي ليان تاريخ20 مارس/آذار، على اعتباره يوافق يوم الاعتدال الشمسي، وهي ظاهرة عالمية تحدث حولالعالم في الوقت نفسه..



ورغم اختلاف مفهومالسعادة ......





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