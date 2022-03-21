المستغلين تعلموا و نحن لا نقبل العلام - محمد حسين يونس

2022/03/21 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس زهقت و مليت ..و أصابني الإحباط من ردود الفعل ..بعد أن تكلمت في هذا الموضوع لعشرات المرات ..إن لم يكن قد جاء ذكره في معظم مقالاتي منذ أن إبتلينا ..



بما سموه (reform )الإصلاح الإقتصادى ..



تنفيذا لتعليمات البنك الدولي ..



و محركيه و صانعي سياسته .



تطالعنا الأخبار أمس..



بعنوان عريض ..



((بعد توجيه السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين..



3 إجراءات تتخذها الحكومة)).



من هذا العنوان نفهم ......





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