لكمها 125 مرة وهشم عظام وجهها.. كاميرا مراقبة توثق اعتداء رجل على مسنة

2022/03/21 | 13:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توثيق هجوم وحشي على شريط فيديو لكاميرا مراقبة في مدينة يونكرز بولاية نيويورك الأمريكية.تم نقل الضحية، وهي امرأة آسيوية مسنة، إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة.

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