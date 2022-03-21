الإعلام الأمني: استشهاد جندي وإصابة شرطي في مدينة الصدر

2022/03/21 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خليَّة الإعلام الأمني ،اليوم الاثنين، عن استشهاد جندي وإصابة شرطي خلال عملية اعتقال مطلوب في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن قوة مشتركة أجرت عمليّة بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وأضاف البيان، أنه أثناء عمليّة إلقاء القبض فتح المجرم النار على القوة المنفذة للواجب، ما أدّى الى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي، مشيراً الى أنه تمّ قتل هذا المطلوب بعد الاشتباك معه من قبل القوات الأمنية.

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