العراق.. مشروع قانون جديد يخص التوسعة بشبكة الحماية وزيادة رواتب المتقاعدين

2022/03/21 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو مجلس النواب عادل الركابي ،اليوم الاثنين، عن مشروع قانون مرتقب يقدم للبرلمان، يتضمن التوسع بشمول عائلات جديدة في شبكة الحماية الاجتماعية مع احتمالية زيادة رواتب المتقاعدين.

وقال الركابي، إنّ “موازنة العام الماضي شهدت تخصيص مبالغ لشمول عائلات عديمة الدخل في خدمات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الخدمات المتعلقة بذوي الاعاقة وبحسب القانون النافذ”، مشيراً الى أنّه “تمّ رفع هذه التخصيصات وإضافتها الى أبواب صرف أخرى خارج موازنة وزارة العمل ؛ ما أثر في برنامج شمول العائلات الجديدة”.

وأوضح، أن “العام الحالي وفي حال تأخر مسألة تشكيل الحكومة، ستباشر حكومة تصريف الأعمال الحالية بتقديم معالجات فورية وآنية بصيغة مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب يتضمن تخصيص مبالغ كافية للتوسع بشمول عائلات الى شبكة الحماية الاجتماعية”.

وأضاف، أنّ “مشروع القانون قد يتضمن زيادة سقف الإعانة أيضاً، بموجب قانون جديد مستقل عن قانون الموازنة، وكذلك احتمالية إقرار زيادة للفئات الأخرى، كالمتقاعدين وغيرهم من فئات المجتمع”.

وتابع، أنّ “الحكومة تتجه، بالتنسيق مع مجلس النواب في حال تأخر تشكيل الحكومة وعدم اقرار الموازنة، نحو اللجوء لقانون سريع، وهو في مراحل إعداده الأخيرة من اجل معالجة الوضع الحالي الذي تعاني منه الشرائح الضعيفة ومعدومة الدخل، وكذلك معالجة ما نجم عن خفض قيمة الدينار”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

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