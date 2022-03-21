أنشيلوتي: كل شيء سار بشكل خاطئ وما حدث كان بسببي

2022/03/21 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي ،عن استيائه من الخسارة بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة : “كنا نبحث عن مزيد من السيطرة على الكرة، والضغط بشكل أعلى، ولكن بعد الهدف لم تنجح خطتنا وأضروا بنا “.

وأضاف أنشيلوتي : ” بدأنا باللعب، لكن لم تكن ليلتنا ، ونشعر بالأسف للجماهير، وعلينا أن نتطلع للأمام، وحاولنا التقدم إلى أعلى ولم ينجح الأمر ” ، مضيفاً ان “الأمر صعب لأنها مباراة الكلاسيكو، والخسارة ضد برشلونة مؤلمة، وعلينا التحلي بالهدوء، ونحن آسفون لما حدث “.

وأتم أنشيلوتي: ” كل شيء سار بشكل خاطئ، وأخبرت اللاعبين أن ما حدث كان بسببي “.

المصدر: KOOORA

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