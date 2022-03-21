بوريل: هجوم القوات الروسية على ماريوبول “جريمة حرب كبرى”

2022/03/21 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

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استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ،اليوم الاثنين، عمليات التدمير التي ارتكبها الجيش الروسي بشكل عشوائي في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة ووصفها بأنها “جريمة حرب كبرى”.

وقال قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في عقوبات جديدة ضد موسكو “ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى.



القصف العشوائي يدمر المدينة ويقتل الجميع”.

المصدر: AFP

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