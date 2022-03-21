قائد تشلسي السابق جون تيري ينضم لعملية شراء النادي من الملياردير الروسي أبراموفيتش

2022/03/21 | 13:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن جون تيري القائد السابق لتشيلسي، أنه سيحاول المساعدة في حماية “تاريخ وتراث” النادي من خلال الانضمام إلى كونسورتيوم “ترو بلوز” في محاولته لشراء حصة تبلغ 10% من النادي الإنجليزي.وكتب تيري في حسابه على تويتر: “كان تشيلسي جزءا مهما من حياتي لمدة 22 عاما”.وتابع:”أريد أن أرى تاريخ النادي وتراثه محميين، بينما ندخل […]

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