القبض على 3 متهمين بتهريب الآثار وحيازة المخدرات في بغداد

2022/03/21 | 13:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 3 متهمين بتهريب الآثار وحيازة المخدرات في العاصمة بغداد.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء وخلال نصب سيطرة مفاجئة في منطقة الكرادة وسط بغداد، تمكنت من إلقاء […]

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