الكشف عن مشروع قانون للبرلمان يشمل فئات بالمجتمع بزيادة الرواتب

2022/03/21 | 13:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع القانون قد يتضمن زيادة سقف الإعانة.

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