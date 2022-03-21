المنتخب الوطني يخوض آخر وحدة تدريبية في بغداد بعيداً عن عيون الإعلام

2022/03/21 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يخوضُ المنتخب الوطني العراقيّ لكرةِ القدم وحدةً تدريبيةً مسائية اليوم الاثنين استعداداً لمواجهةِ الإمارات ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022، وستكون مُغلقةً وبعيداً عن وسائل الإعلام.وخاض المُنتخب الوطني، وحدةً تدريبيّة صباحية في قاعةِ الجم الخاصة بمقرّ الإقامة اقتصرت على تمارين القوةِ المميزة بالسرعةِ بإشراف مدرب اللياقة البدنيّة سردار محمد.ومن المؤمل أن […]

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