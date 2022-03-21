الاتحاد الوطني يحدد موقفه من الذهاب للبرلمان بمرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية

2022/03/21 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، على إمكانية ذهاب البيت السياسي الكردي بشكل موحد الى مجلس النواب وتقديم مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لـ(بغداد اليوم)، ان "ذهاب القوى السياسية الكردية بمرشح واحد الى البرلمان العراقي لمنصب رئاسة الجمهورية أمر صعب جداً، خصوصاً ان الحوارات متوقفة بين القوى الكردية، منذ فترة طويلة ولهذا صعب الوصول الى هكذا تفاهمات خلال الأيام القليلة المتبقية".

وبين السروجي ان "الحوار والتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وصل الى طريق مغلق ومسدود، ولهذا نحن مصرون على ترشيح رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح لولاية ثانية، ولا يوجد لدينا الى نية نحو الذهاب الى مرشح تسوية موحد كما يروج البعض لذلك".

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