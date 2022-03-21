سياسي كردي: ريبير احمد شخصية استخبارية غامضة

2022/03/21 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد السياسي الكردي النائب السابق بيستون فائق , الاثنين , ان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ” ريبير احمد ” شخصية غير معروفة على مستوى الشارع الكردي والعراقي الا من قبل الشخصيات السياسية الكبيرة , مبينا ان كل مانعرفه عنه مجرد شخصية استخبارية غامضة.وقال فائق في تصريح لـ / المعلومة / […]

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