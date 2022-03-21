2022/03/21 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
اكد السياسي الكردي النائب السابق بيستون فائق , الاثنين , ان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ” ريبير احمد ” شخصية غير معروفة على مستوى الشارع الكردي والعراقي الا من قبل الشخصيات السياسية الكبيرة , مبينا ان كل مانعرفه عنه مجرد شخصية استخبارية غامضة.
وقال فائق في تصريح لـ / المعلومة / […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: ريبير احمد شخصية استخبارية غامضة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد السياسي الكردي النائب السابق بيستون فائق , الاثنين , ان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ” ريبير احمد ” شخصية غير معروفة على مستوى الشارع الكردي والعراقي الا من قبل الشخصيات السياسية الكبيرة , مبينا ان كل مانعرفه عنه مجرد شخصية استخبارية غامضة.
وقال فائق في تصريح لـ / المعلومة / […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: ريبير احمد شخصية استخبارية غامضة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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