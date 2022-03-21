فريتز يُنهي انتصارات نادال المتتالية ويحرز لقب إنديان ويلز

2022/03/21 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحرز الأمريكي تايلور فريتز أول لقب له في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين فئة 1000 نقطة، بفوزه على الإسباني المخضرم رافاييل نادال في نهائي بطولة إنديان ويلز للأساتذة فجر الإثنين.

وتغلب فريتز على نادال بنتيجة 6 /3 و7 /6 (7 /5) ليحقق الفوز الثاني في خامس مباراة نهائية يشارك بها بعد الانتصار الوحيد الذي حققه من قبل على حساب سام كويري في نهائي بطولة إيستببورن في 2019.

ورغم معاناته من إصابة في الكاحل، أنهى فريتز مسيرة الانتصارات العشرين المتتالية لمنافسه الإسباني والذي لم يكن قد تلقى أي خسارة طوال مشواره في الموسم الحالي.

على الجانب الآخر لم يتمكن نادل من إحراز لقبه الرابع في إنديان ويلز، البطولة التي سبق وأن توج بها في أعوام 2007 و2009 و2013، وكذلك لم ينجح في تحقيق لقبه الرابع على التوالي في 2022 بعدما توج هذا العام بألقاب أستراليا المفتوحة وملبورن وأكابولكو.

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