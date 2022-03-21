2022/03/21 | 13:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاثنين , التحالف الثلاثي بأنه عبارة عن مجموعة متناقضة تحت سقف واحد وان انهيارة متوقع لاسباب موضوعية, فيما أشار الى أن الاطار التنسيقي مجموعة لها مشتركات تدفعها للاستمرار والتماسك .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البياتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي: التحالف الثلاثي مجموعة متنافضة تحت سقف واحد وانهياره متوقع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي: التحالف الثلاثي مجموعة متنافضة تحت سقف واحد وانهياره متوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).